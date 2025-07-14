Ученые предложили выращивать человеческие кости из рыбьих голов

Ученые Сибирского федерального университета создали каркасы для выращивания человеческих костей. Делают это из отходов рыбной промышленности – балтийской кильки, которую используют для производства шпрот, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Эти рыбные головы отходы от производства шпрот из балтийской кильки. В лаборатории Калининградского технического университета их сначала измельчают, а затем варят. Полученную субстанцию помещают в центрифугу, чтобы с помощью быстрого вращения отделить жир.

Полученный жир бактерии перерабатывают в так называемый биопластик. С его помощью организм человека сам вырабатывает костную ткань.

Владимир Волков, директор Центра передовых технологий использования белков кафедры пищевой биотехнологии КРТУ

«Материал биосовместимый, не отторгается организмом человека, и он позволяет на основе каркаса из этого биопластика наращивать уже собственные ткани организму».

Собственный цикл производства биопластика освоили в Сибирском федеральном университете. Вместе с Калининградским ВУЗом красноярские ученые реализуют совместный проект по производству новых материалов из рыбных отходов. Грант на его реализацию выделило Российское научное общество.

«Если мы говорим о развитии медицины и фармацевтики, она не может развиваться без новых материалов», – отметил старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и новых биоматериалов Сибирского федерального университета Евгений Киселев.

В первую очередь делают снимок пострадавшего органа пациента при помощи компьютерной томографии, а затем моделируют индивидуальный каркас. После этого необходимую деталь печатают на 3D-принтере и помещают ее в место перелома. Как только кость полностью восстановится, этот каркас сам выводится из организма.

«Не нужно повторные делать операции, организм сам все сделает, и человек будет жить, как и раньше, до травмы», – пояснила младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и новых биоматериалов Сибирского федерального университета Галина Рыльцева.

Сейчас в большинстве существующих в России разработок в этой области используются дорогостоящие зарубежные материалы. Таким образом, сибирским ученым удалось добиться низкой себестоимости в сравнении с аналогами.

Хотя основное направление разработки – медицина, в будущем ученые планируют расширить использование биопластика для создания разлагаемой упаковки и других экологически чистых изделий.