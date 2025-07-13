В Перу открыли археологический комплекс возрастом 3800 лет

В Перу 12 июля заработал археологический комплекс Эль-Пеньико, возраст которого составляет примерно 3800 лет. Объект открыли близ столицы страны – Лимы.

© Московский Комсомолец

Город был основан между 1800 и 1500 годами до нашей эры. Историки уже прозвали Эль-Пеньико “Городом интеграции долины Супе”, так как он служил центром торговли между побережьем Тихого океана, Андами и Амазонией.

Во время раскопок археологи обнаружили 18 объектов на территории комплекса. Среди них храмы, жилые дома и зал с изображениями. Также там нашли многочисленные глиняные скульптуры и церемониальные предметы.

В день открытия Эль-Пеньико там провели фестиваль солнца Райми. Для посетителей также организовали образовательный туннель с интерактивными выставками об андских технологиях.