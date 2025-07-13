Депутат Немкин рассказал, что иностранные сервисы скрытно собирают личные данные
Иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные, рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По его словам, в ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя.
«Всё это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека», — цитирует парламентария РИА Новости.
Немкин подчеркнул, что сбор персональных данных является одним из главных активов цифровых платформ. При этом, уточнил он, опасность заключается в том, что собранные сведения могут попадать в другие юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически невозможен.
Ранее россиян предупредили, что ряд VPN-приложений могут содержать вредоносный код.
Доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова в беседе с RT также объяснила, могут ли роботы-пылесосы собирать конфиденциальные данные.