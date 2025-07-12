Базовый Poco F7 для китайского рынка получил эксклюзивный цвет

Redmi выпустила новую версию смартфона Turbo 4 Pro в модном цвете Pink Gold (розовое золото) на китайском рынке. Этот вариант сочетает в себе оттенки персикового и розового золота, переливается при разном освещении и имеет матовое стеклянное покрытие с блестящей текстурой. На мировом рынке модель известна как Poco F7.

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Цены на версию Pink Gold:

- 12 ГБ + 256 ГБ — 1 899 юаней (~20 000 руб.)

- 16 ГБ + 256 ГБ — 2 199 юаней (~24 000 руб.)

- 12 ГБ + 512 ГБ — 2 499 юаней (~27 000 руб.)

- 16 ГБ + 512 ГБ — 2 699 юаней (~29 000 руб.)

- 16 ГБ + 1 ТБ — 2 999 юаней (~33 000 руб.)

Цвет — единственное отличие. В остальном характеристики остались прежними: 6,83-дюймовый экран с высоким разрешением, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Внутри — мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

Основная камера — 50 МП, фронтальная — 20 МП. Ёмкость аккумулятора — 7 550 мАч, быстрая зарядка — 90 Вт, есть и обратная зарядка.