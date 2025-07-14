Китайские ученые клонировали яка по технологии овечки Долли

Китайские ученые впервые успешно вырастили клонированного яка, используя метод соматического клонирования. Теленок появился на свет с помощью кесарева сечения на племенной базе в уезде Дамксунг, расположенном в Сицзанском автономном районе (Тибет). Он весил 33,5 кг — больше обычного веса новорожденных яков. Полностью черный теленок чувствует себя хорошо и уже уверенно стоит на ногах.

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Рождение этого яка стало значимым шагом в области генной инженерии и животноводства, особенно в экстремальных условиях высокогорий. Яки играют ключевую роль в жизни тибетских общин — обеспечивают мясо, молоко, шерсть, транспорт и даже топливо (навоз), поэтому улучшение их пород имеет огромное значение.

Как сообщает агенство Синьхуа, клонирование было достигнуто с помощью метода соматического клонирования клеток. Это процесс, при котором ядро клетки взрослого организма (с полной ДНК) пересаживают в яйцеклетку, из которой предварительно удалили собственное ядро. Затем клетку стимулируют развиваться как обычный эмбрион. Таким способом в 1996 году в Шотландии была создана знаменитая овечка Долли — первое клонированное млекопитающее в мире.

Проект по клонированию яков был запущен в 2023 году исследователями Чжэцзянского университета совместно с Институтом биологии плато в Сицзане и местными властями. Ученые также применили анализ полного генома, чтобы отбирать животных с нужными генетическими признаками — такими как крупный размер, высокий надой и устойчивость к болезням.

По словам исследователей, основная цель проекта — повышение продуктивности и выживаемости яков, особенно в условиях Тибетского плато, где другие виды скота практически не выживают. Яки одомашнены здесь уже тысячи лет и играют незаменимую роль как в экономике, так и в культуре региона. Они также важны для сохранения экосистемы высокогорных пастбищ.

Клонирование открывает перспективы для создания современной системы разведения, адаптированной к специфике высокогорий. Это особенно актуально в условиях изменения климата и растущей потребности в продовольственной безопасности.