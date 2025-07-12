Первый российский спутник кубсат 16U подготовили к запуску с Восточного

Компания «Геоскан» завершила разработку первого российского спутника формата кубсат 16U — «ИнноСат16». Он создан для тестирования технологий дистанционного зондирования Земли и уже установлен в пусковой контейнер, подготовленный компанией «Аэроспейс Кэпитал». В ближайшее время спутник отправят на космодром Восточный. Это первый российский аппарат и контейнер такого размера, пишут СМИ.

© Ferra.ru

«ИнноСат16» оснащён камерой, способной снимать поверхность Земли с разрешением 2,5 метра на пиксель. Также он имеет точную систему ориентации, надёжное электропитание и скоростной передатчик. Все эти технологии позволяют оперативно получать качественные снимки с орбиты.

Для запуска была модернизирована система отделения спутников. Контейнер стал легче на 1,2 кг, а число механизмов уменьшилось, что повышает надёжность и позволяет запускать больше спутников одновременно.

Помимо «ИнноСат16», в рамках той же миссии также готовятся к запуску ещё восемь спутников «Геоскан» формата 3U для различных экспериментов. Все аппараты полетят в качестве попутной нагрузки на ракете «Союз-2.1б» осенью 2025 года. Оператор запуска — «Роскосмос».