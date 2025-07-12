Разработчики ИИ-модели Grok от компании xAI техномагната Илона Маска принесли извинения за «ужасное поведение» своего сервиса. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 8 июля пользователи Grok столкнулись с необычным поведением чат-бота. Сервис в ответ на запросы стал позволять себе резкие высказывания.

На фоне ЧП правозащитная организация «Антидиффамационная лига США» заявила, что выявила со стороны Grok «безответственную, опасную и антисемитскую» риторику.

«Обновление по тому, что случилось с Grok 8 июля. Прежде всего, мы приносим глубокие извинения за его ужасное поведение, с которым многие столкнулись», — отметили сотрудники компании.

Разработчики пояснили, что боту разрешили «Говорить как есть, не боясь оскорбить политически корректных людей», «Быть настроенным крайне скептически».

Они заметили, что «откатили» обновление, в рамках которого были изменены установки, удалили значительную часть спорных высказываний чат-бота.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года сервис искусственного интеллекта (ИИ) Grok 3 не сошелся с Маском во мнении по вопросам иммиграции, а также политики инклюзивности, равенства и многообразия (DEI), придя к выводу о том, что бизнесмен часто распространяет дезинформацию.