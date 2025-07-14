Названа возможная причина проблем с функцией NFC на смартфоне

Если у вас перестала срабатывать бесконтактная оплата, то дело может быть не в софте или системе, а в беспроводной зарядке. Её частое использование может иметь такой эффект.

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Во многих смартфонах используется одна и та же область корпуса как для беспроводной зарядки, так и для NFC. Если рядом с индукционной кадушкой, которая нужна для подзарядки аккумулятора, находится модуль бесконтактной оплаты, то избыточное магнитное поле может вызвать деградацию чувствительности антенны, нарушение согласования её импеданса. Особенно высок риск такого исхода у смартфонов, которые регулярно заряжаются в неоригинальных станциях, перегреваются или работают с использованием режима быстрой беспроводной зарядки.

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Особенно опасны для NFC дешёвые и несертифицированные беспроводные зарядки. Тем более если они не соответствуют стандарту Qi либо сильно нарушают его спецификации. Эти зарядки зачастую подают нестабильное напряжение, плохо контролируют тепловыделение, не обеспечивают нужной связи с приёмной катушкой смартфона.

Ещё одна категория риска - это зарядки, имеющие активное охлаждение, но у которых нет точной калибровки мощности. Будьте осторожны также с зарядками с несколькими катушками, неоригинальными блоками питания либо кабелями.