Активность Солнца выросла в три раза

Астрономы наблюдают на Солнце все большее количество вспышек, рост активности превышает средний показатель июля уже в 3 раза. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Солнце быстро увеличивается количество и площадь вспышек. Это затронуло даже обратную сторону звезды (ее невидно с Земли), которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter.

«Иными словами, рост активности имеет глобальный характер», — отмечают астрономы.

В субботу утром на левом краю Солнца было зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными.

Всего с 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек. Рост активности вырос примерно в 3 раза по сравнению со средними июльскими значениями.

Астрономы добавили, что прямых угроз для Земли текущий рост активности пока не создал.

Ранее ученые заявили, что солнечные вспышки могут устроить Земле климатический ад в течение 72 часов.