Раскрыта тайна доисламского шрифта, найденного на камне в Аравии

Ученые наконец расшифровали загадочные надписи, оставленные на скалах Омана и Йемена более 2400 лет назад. Это открытие может переписать историю Аравийского полуострова.

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Дофарская письменность (или дхофари) встречается на камнях в провинции Дофар (Оман), Аль-Махра (Йемен) и на острове Сокотра. Долгое время эти символы считались неподдающимися расшифровке — выдвигались даже мистические теории, связывающие их с исчезнувшим племенем из Корана. Теперь лингвист Ахмад Аль-Джаллад доказал, что один из подтипов этой письменности — это алфавит, записанный в определенной последовательности.

Лингвист заметил, что в одной из пещерных надписей 26 символов не повторяются — как в современной азбуке. Сравнив их с древними аравийскими алфавитами (например, халхам), он сопоставил знаки со звуками. Оказалось, что язык надписей не арабский, а родственный доисламским наречиям коренных народов Омана — дофарский, пишет Science.org.

Письменность, вероятно, зародилась в Северной Аравии, а затем распространилась на юг. В одной из расшифрованных фраз упоминается бог Сумху — это подтверждает, что древний город Сумхурам был назван в его честь.

Зачем писали алфавит на скалах

Кому и зачем понадобилось записывать буквы алфавита на камнях? Ученые предполагают, что это делали в образовательных целях — так дети могли учить буквы. В некоторых надписях буквы разделены на группы — возможно, это древняя «алфавитная песня». Еще одна версия — буквенный ритуал мог защищать от злых сил.