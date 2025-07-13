Смартфоны Oppo K13 Turbo и Turbo Pro будут отличаться процессорами

Oppo готовится представить новую серию смартфонов K13 Turbo в Китае 21 июля. В линейку войдут две модели — K13 Turbo и K13 Turbo Pro, различающиеся по процессору.

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По утечкам в китайских соцсетях, K13 Turbo Pro получит Snapdragon 8s Gen 3. Он будет доступен в четырёх вариантах памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Цвета — чёрный, фиолетовый и серебристый.

Базовая модель K13 Turbo будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8450, но предложит те же конфигурации памяти. Цветовые варианты: чёрный, фиолетовый и белый.

© Oppo

Обе модели получат 6,8-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2800×1280 и частотой обновления 144 Гц. Основная камера — 50 Мп, дополнительная — 2 Мп, фронтальная — 16 Мп.

Также ожидается встроенный кулер для охлаждения и декоративная RGB-подсветка. Внешне смартфоны будут похожи друг на друга.