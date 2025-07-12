Дуров дал совет для самореализации

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал студентов изучать математику.

«Она научит вас полагаться на собственный мозг, мыслить логически, разбивать проблемы на части и решать их шаг за шагом», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Дуров добавил, что математические навыки важны для создания компаний и управления проектами.

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Ранее сообщалось, что Дуров составил завещание на фоне рисков своей работы.

Также он отмечал, что не использует телефон из соображений безопасности.