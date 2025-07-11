Google убрала решение домашних заданий из приложения визуального поиска Lens

Android Authority сообщает, что Google упростила интерфейс приложения для визуального поиска Lens. Теперь это приложение получило более чистый интерфейс с минимумом кнопок.

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В интерфейсе теперь доступны две кнопки — «Поиск» и «Перевод». Кнопка для решения домашних заданий и прочей помощи в когнитивных задачах под названием «Домашнее задание» исчезла.

После обновления видоискатель занимает весь экран, что обеспечивает более современный и плавный вид. Также Google Lens получил поддержку режима ИИ для наглядных результатов поиска.

Кроме того, добавлена функция видеопоиска с помощью объектива для тех, кто не хочет или не может использовать Gemini. Благодаря этой функции пользователь может использовать Google Lens, чтобы снять видео и задать вопрос о движущихся объектах в кадре. По сообщениям Google, эта функция «объединит видео и ваш вопрос, чтобы создать обзор с помощью искусственного интеллекта, а также предоставить полезные ресурсы из интернета».

При этом возможность задавать вопросы будет доступна не только для видеоконтента, но и для голосового поиска при съёмке с помощью Google Lens.