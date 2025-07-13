OpenAI снова отложила выпуск своей открытой модели ИИ

OpenAI в очередной раз отложила выпуск своей новой открытой модели искусственного интеллекта. Об этом в пятницу сообщил глава компании Сэм Альтман. По его словам, релиз перенесён на неопределённый срок для проведения дополнительных проверок по безопасности.
«Мы хотим быть уверены, что всё сделано правильно, ведь как только мы выпустим модель, вернуть её уже будет невозможно», — написал Альтман в соцсети X.
Ранее запуск модели уже откладывался — изначально её планировали представить летом. Эта модель особенно важна, так как она будет доступна для бесплатного скачивания и использования разработчиками — в отличие от GPT-5, который остаётся закрытым.
Вице-президент OpenAI по исследованиям Айдан Кларк добавил, что модель получилась «феноменальной», но команде нужно больше времени, чтобы довести её до совершенства.
По данным TechCrunch, новая открытая модель будет не уступать в возможностях другим передовым решениям OpenAI.