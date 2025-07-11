Ученые в России нашли бактерию-пожирателя нефти

Российские ученые нашли способ, помогающий природе успешно самоочищаться — в этом поможет бактерия, пожирающая нефть. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Недавно исследователи из Приморья работали в море вблизи нефтегазовых залежей. Там же на юге они достали и ил, в котором позже нашли уникальную бактерию — «нефтееда».

На основе этих микроорганизмов был разработан биопрепарат, и уже начались первые испытания в реальных условиях на Дальнем Востоке. Маслянистые пленки на воде сходят на нет при такой естественной фильтрации воды.

«Вот здесь они из нефти выели все длинные углеводороды и все разветвленные, оставили только очень длинные углеводороды (…) и парафины. Масса стала такой желтой и очень вязкой», — сообщили специалисты, оценивая бактерию по эффективности.

Нефть и все ее производные — бензин и дизтопливо — «съедаются» быстро и без проблем. Потом же водоем, в котором находятся эти «нефтееды», можно почистить от ила. В итоге вся вода должна стать полноценно чистой.

В ТОИ ДВО РАН указали, что пожиратели нефти обладают особенностями, которые помогают устранять нефтезагрязнения в бескислородной среде — в анаэробных условиях. Всем этим и отличается выгодно новый биопрепарат — там нет лишних затрат на перемешивание и аэрацию.

В Анапе, где недавно произошел разлив нефти, успели заинтересоваться разработкой ученых с Приморья. Власти пригласили российских исследователей в регион.