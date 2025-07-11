В Израиле обнаружены следы загадочного древнего жертвоприношения

Раскопки в ханаанском городе Телль-эс-Сафи (Израиль) раскрыли загадочный ритуал возрастом 4500 лет. Археологи обнаружили под полами древних домов четыре скелета молодых ослиц, бережно уложенных головами на восток. Исследование показало сенсационную деталь: животные родились и выросли в Египте, за сотни километров от места находки.

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Эта уникальная находка датируется периодом 2900-2550 гг. до н.э. и явно носит ритуальный характер. Все ослицы были молодыми, здоровыми самками, захороненными в одинаковой ориентации без сопутствующих предметов. До сих пор науке не были известны подобные практики в этом регионе.

Главная загадка - почему ханаанцы шли на огромные трудозатраты, импортируя животных именно из Египта. Специалисты выдвигают гипотезу: египетские ослы обладали особой сакральной ценностью для местных жителей. Это подтверждает контраст с находками костей местных ослов, которых явно употребляли в пищу, а останки выбрасывали.

Пока точный смысл ритуала остается предметом изучения. Ученые предполагают, что жертвоприношение и захоронение священных ослиц под жилищами могло быть попыткой защитить дом от бед или привлечь благополучие. Находка проливает свет на сложные религиозные представления и межкультурные связи древнего Ханаана.