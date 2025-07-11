NASA разрабатывает революционную технологию жидких зеркал

NASA и израильский «Технион» работают над проектом FLUTE (Fluidic Telescope), в рамках которого они разрабатывают новую технологию жидких зеркал, способную произвести революцию в способах исследования Вселенной. Статья об этом опубликована в электронном архиве arXiv.org.

На сегодняшний день флагманом современной астрономии остается телескоп Джеймса Уэбба, который в диаметре достигает 6,5 метров. Проект же FLUTE предполагает создание в космосе конструкции диаметром 50 метров, однако с помощью традиционных методов сделать это невозможно. Именно поэтому группа ученых по руководством Исраэля Габая выступила с идеей о жидкостном телескопе.

Главная проблема данной инициативы заключалась в том, как жидкая поверхность будет вести себя, если телескоп начнет двигаться, что необходимо для фокусировки на разных объектах. Согласно результатам исследования, при повороте телескопа по его поверхности пойдут волны, искажая ее идеальную форму, однако эти возмущения будут распространяться к центру очень медленно — до нескольких лет.

«Это означает, что большая часть зеркала — около 80% его внутренней площади — будет оставаться практически идеальной на протяжении десятилетий, даже при ежедневных маневрах. А этого более чем достаточно для высококачественных наблюдений», — говорится в тексте.

Более того исследование показало, что серия коротких разнонаправленных маневров будет «полезнее» для зеркала, чем один большой и резкий поворот. Это связано с тем, что множество мелких движений создает более симметричную картину искажений на краях телескопа, которые гораздо проще скомпенсировать.

Перспективы этой технологии открывают дорогу к таким возможностям зеркала, как самовосстановление, изменяемая форма и долговечность. Однако ученым все еще предстоит ответить на вопросы о том, как доставить жидкость в космос, удержать ее в раме и защитить от испарений.