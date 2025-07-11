Исследование: многоклеточные организмы существовали задолго до Кембрийского взрыва

Многоклеточные организмы, в том числе моллюски, членистоногие и тихоходки, существовали задолго до Кембрийского взрыва. К такому выводу пришел ученый Зэкун Ван, его исследование опубликовано в Geology.

Ранее считалось, что именно в результате Кембрийского взрыва на Земле появились многие основные группы организмов. Однако, согласно исследованию Вана, многие из их ключевых характеристик существовали за миллионы лет до него — в период позднего эдиакарского времени, который длился с примерно 635 до 539 миллионов лет назад. К такому выводу ученый пришел, опираясь на следы на морском дне.

«Жизнь в эдиакарский период уже не была микроскопической, но, как правило, организмы не могли передвигаться по морскому дну. К Кембрию же животная жизнь могла исследовать морское дно. Что-то явно изменилось, но ископаемые следы, сохранившиеся с этого перехода, лишены многих анатомических деталей. Мы видим четкую тенденцию к более развитым чувствам и способам передвижения, а также к стройным профилям тела в конце эдиакарского периода», — сказал Ван.

Таким образом, по его словам, Кембрийский взрыв был скорее финальным расцветом многоклеточных организмов, а не началом их эволюции.