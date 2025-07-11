В РФ создали уникальную сейсмоплатформу для испытаний зданий на 9-балльные землетрясения

Уникальная сейсмоплатформа для испытаний макетов зданий на сейсмоустойчивость создана инженерами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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Как сообщили «МК» в университете, проект стенда был разработан еще 30 лет назад, однако реанимировать «долгострой» удалось совсем недавно.

Специалистам пришлось восстанавливать все данные – от размеров гидроцилиндров до полной схемы конструкции, разрабатывать с нуля системы управления и симуляцию поведения всей платформы. Перед созданием полноразмерной сейсмоплатформы с габаритами 6×6×1,57 метров, учеными и инженерами была создана ее детальная 3D-модель, позволяющая проследить размещение элементов системы в пространстве.

На данный момент платформа уже смонтирована и введена в эксплуатацию в Научно-исследовательском центре «Строительство». Она позволяет моделировать землетрясения и анализировать поведение строительных конструкций в экстремальных условиях. К примеру, она способна воспроизводить сложные динамические нагрузки на объекты массой до 100 тонн с частотой до 50Гц с предельными перегрузками 2g. Такие нагрузки, к примеру, испытываются некоторыми аттракционами в парках развлечений.

Уникальность этой платформы также заключается в воспроизведение на ней многокомпонентных сейсмических воздействий: вверх-вниз, из стороны в сторону, поворотно вокруг трёх координатных осей. На ней можно будет сымитировать толчки от землетрясений, вплоть до 9-балльного уровня. По данным параметрам она не имеет аналогов в странах СНГ и восточной Европы.