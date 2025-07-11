Китайские ученые создали пчел-киборгов

Китайские ученые смогли создать микро-контроллеры, которые можно вживлять в мозг пчел для управления их полетом. Как сообщает газета The Telegraph, таким образом можно говорить о создании пчел-киборгов.

© Московский Комсомолец

В публикации говорится, что контроллер весит всего 74 миллиграмма. Он крепится к спине пчелы и соединятся с ее мозгом тремя тончайшими иглами.

Через этот контроллер пчеле можно давать указание для направления полета, кроме этого устройство оснащено камерой, микрофоном и другими датчиками, которые могут собирать информацию и передавать оператору.

Предполагается, что такие пчелы могут проводить военную разведку или искать выживших после стихийных бедствий.