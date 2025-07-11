Найден редкий 2500-летний наконечник стрелы из кварцита

Археологи из ассоциации Arkeologerna завершили первые четыре недели масштабных раскопок в районе Хедкаммен к югу от города Бурео в Швеции. На территории площадью 16 000 квадратных метров были обнаружены около 300 археологических объектов, среди которых — остатки построек, следы костров и редкие артефакты, в том числе двухсторонне обработанный наконечник стрелы из белого кварцита и изделия из кремня, не характерные для региона.

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Работы ведутся по обе стороны хребта Хедкамменосен. На месте выявлены следы поселений, датируемых от 500 г. до н.э. до позднего Средневековья. Среди обнаруженных объектов — каменные основания зданий, очаги, участки с покрасневшим от жара песком, а также скопления камней в природных песчаных участках. Некоторые места находятся рядом с древними естественными гаванями — вероятными стоянками для лодок.

Среди находок:

фрагменты керамики с примесями асбеста и слюды

обожженные кости, вероятно, из очагов

обработанный камень — кварц, кварцит, кремень и сланец

двухсторонне обработанный наконечник стрелы из белого кварцита

скребок из кремня

Что удивило ученых

Кремень — редкий материал для северной Швеции в эпоху бронзы и железа. Он не встречается здесь естественным образом, но ввозился в больших количествах в неолите (молодом каменном веке). Химический анализ аналогичных находок из региона (например, топоров из Bjurselet) показал, что кремень происходил из Дании.

Одна из кремневых находок имеет острую поверхность, что указывает на ее использование как заготовки для изготовления других орудий — вероятно, во времена позднего бронзового века или раннего железного века.

Наконечник стрелы из кварцита — особенно интересен. Он отличается высокой степенью обработки: камень обработан с обеих сторон, форма сбалансирована и симметрична. Это яркий пример мастерского каменного ремесла.

«Это ремесло высочайшего уровня, такие артефакты редкость», — отмечает автор фоторепортажа Улоф Эстлунд

В пределах исследуемой территории находятся четыре каменных поселения, два из которых были частично изучены в 1990-х годах. Сейчас археологи начали исследования оставшихся двух. Предварительные данные свидетельствуют о длительном и многослойном заселении этой территории. Обнаружены также каменные основания деревянных домов, что может указывать на более поздние поселения, возможно, средневекового периода.