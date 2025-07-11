Названа старейшая из одомашненных пород собак

Ученые из Гренландии выявили старейшую из одомашненных пород собак. Ею оказалась гренландская ездовая собака, или киммик (киммит).

Исследователи из Гренландского университета в Нууке проанализировали геномы более чем 90 собак, живших в разных районах Гренландии последние 800 лет. Затем они сравнили данные с результатами анализов 1900 геномов других пород собак.

Результаты показали, что порода киммит входит в одну группу с другими древними арктическими собаками, в первую очередь с аляскинской собакой, возраст которой составляет 3700 лет.

Ездовые собаки были неотъемлемой частью жизни в Арктике на протяжении многих тысячелетий. Но многие арктические породы смешались с другими и изменили свой образ жизни. Только гренландская собака уникальным образом сохранила свою традиционную роль ездового животного.

Несмотря на европейскую колонизацию Гренландии, у киммита выявили минимальную примесь европейских генов. Это может быть связано с изолированностью популяции и более современной политикой по охране природы.

Генетические данные также подтвердили теорию о быстрой миграции инуитов через североамериканскую Арктику. Они указали на две волны переселения собак в Гренландию. Ученые отметили, что люди прибыли в этот регион раньше, чем считалось, сообщает Science.

Ранее в Австралии нашли древнейшие следы рептилий. Открытие показало, что рептилии возникли на 30 миллионов лет раньше, чем считалось около 350 млн лет назад. По мнению ученых, их история началась в конце девонского периода, когда по Земле бродили примитивные рыбоподобные существа вроде тиктаалика.