От каких факторов зависит качество экрана смартфона

Производители смартфонов каждый год внедряют всё новые функции в свои гаджеты. Не стоят на месте и технологии разработки дисплея. Но вот какие характеристики действительно влияют на качество экрана.

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Разрешение смартфона - это количество пикселей, которые расположены вдоль горизонтальной и вертикальной осей дисплея. Чем выше этот показатель, тем большее количество отдельных светящихся точек формируют изображение и тем чётче и детальнее оно будет выглядеть.

Важно при этом понимать, что само по себе число пикселей итоговое качество картинки не определяет. Помимо этого, важно учитывать размеры дисплея и расстояние просмотра, то есть плотность пикселей. Измеряется она в PPI. Но фишка в том, что человеческий глаз может различать пиксели только при где-то 300-400 PPI. Если плотность выше, то особой разницы между экранами вы не заметите. При этом чем выше значение PPI, тем больше энергии будет потреблять смартфон и тем быстрее он будет разряжаться.

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Кроме плотности пикселей, на качество дисплея сильно влияют цветопередача и точность палитры. К примеру, у смартфонов с технологиями AMOLED, Super AMOLED, HDR+ цвета будут более реалистичными и точными.

Яркость и контрастность экрана важна, если вы часто пользуетесь смартфоном на солнце или в темноте. Также дисплеи с частотой обновления 90, 120, 144 Гц отличаются более плавной работой, чем экраны с 60 Гц.

Ну и последнее - это качество материала, из которого изготовлено стекло. Если это стекло премиум-класса, то оно будет лучше защищено от царапин и ударов.