Археолог заявил о найденных руинах мифической Атлантиды

Археолог, потративший годы на поиски Атлантиды, считает, что нашел ее у побережья крупного города, пишет LADBible.

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Новое исследование археолога Майкла Доннеллана предполагает, что древняя цивилизация Атлантида, считающаяся мифом, могла находиться на юге Испании, недалеко от побережья Кадиса. В ходе проекта международная команда учёных во главе с Майклом обнаружила следы древних каналов и строений, которые могут относиться к ранее неизвестной культуре, существовавшей несколько тысячелетий назад. Эти данные, как утверждают исследователи, совпадают с описаниями, данными Платоном, который впервые упомянул Атлантиду в своих диалогах.

«Мы видим структуры, которые сложно объяснить природными процессами. Это может быть доказательством существования развитой цивилизации, затерянной во времени», — заявил Доннеллан.

Хотя многие учёные остаются скептическими, новые данные уже вызвали широкий интерес со стороны научного сообщества и общественности.