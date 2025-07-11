В Солнечную систему прилетела древнейшая комета

Межзвездный объект 3I/ATLAS, прилетевший в Солнечную систему, может оказаться самой старой из когда-либо замеченных земными астрономами комет. Об этом сообщает Space.com.

Команда из Оксфордского университета предполагает, что 3I/Atlas может быть на три миллиарда лет старше Солнечной системы. Предварительные оценки ученых были представлены 11 июля на национальном собрании Королевского астрономического общества Британии.

Астроном Оксфордского университета Мэтью Хопкинс рассказал, что, судя по скорости объекта, ему может быть более семи миллиардов лет. Хопкинс считает, что комета возникла в «толстом диске» Млечного Пути. Это группа древних звезд, вращающихся по орбитам выше и ниже области, где находятся Солнце и большинство звезд.

Ученые допускают, что объект 3I/Atlas образовался рядом со старой звездой и состоит из большого количества водяного льда. Если это так, то по мере приближения объекта к Солнцу солнечная энергия нагреет поверхность 3I/Atlas. Это приведет к выбросам пара, пыли и появлению светящегося хвоста кометы.

«Это объект из той части галактики, которую мы никогда раньше не видели вблизи», - заявил профессор Крис Линтотт, соавтор британского исследования о 3I/Atlas.

Объект 3I/ATLAS был замечен финансируемым NASA телескопом ATLAS в Чили. Астрономы просмотрели архивные наблюдения с нескольких телескопов и обнаружили, что предполагаемая комета прибыла со стороны созвездия Стрельца.

Итальянский астрофизик Джанлука Маси сообщил, что скорость 3I/ATLAS и путь этого объекта подтверждают, что он возник за пределами Солнечной системы. 3I/ATLAS движется со скоростью около 60 километров в секунду (около 214 364 километров в час) - слишком быстро, чтобы быть «локальным» объектом.

Доктор Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов NASA, предположил, что 3I/ATLAS путешествовала по межзвездному пространству в течение миллионов лет, прежде чем попасть в Солнечную систему.

Астрономы оценивают диаметр 3I/ATLAS в 20 километров. По мнению ученых, эта комета, вероятно, является самым ярким и быстрым из трех «инородных» объектов, которые были замечены в Солнечной системе.

Астрономы заявили, что комета не представляет угрозы для Земли и останется от нее на расстоянии не менее 240 миллионов километров. Ученые ожидают, что комета останется видимой для наблюдений с помощью наземных телескопов до сентября.