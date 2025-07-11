В Белизе найдена гробница первого правителя города майя

Археологи в Белизе раскопали гробницу первого правителя древнего города майя. В VI – VII веках Караколь был крупным центром цивилизации.

Надписи показали, что царя звали Те К’аб Чаак, что в переводе с языка майя означает «бог дождя на ветвях деревьев». Он взошел на трон примерно в 331 году нашей эры, а гробница датируется 350 годом.

Раскопки в Караколе начались более 40 лет назад. Однако это первый случай, когда там удалось обнаружить идентифицируемую царскую гробницу.

Захоронение Те К’аб Чаака входило в комплекс из трех крупных гробниц из Северо-восточного акрополя. В этом комплексе, расположенном неподалеку от центра города, проживали цари и проводились ритуальные церемонии.

В царскую гробницу положили глиняные сосуды, резкие кости, морские раковины, нефритовые бусы и нефритовую же посмертную маску. На одном из сосудов был изображен правитель майя, держащий копье и принимающий подношения, на другом – бог торговцев Эк Чуа.

Также сохранились останки самого царя. Ученые установили, что его рост составлял около 170 см. Он скончался в преклонном возрасте. Династия, которую он основал, просуществовала более 460 лет.

Караколь был одним из крупнейших городов майя. В период расцвета его население превышало 100 тысяч человек. Но к 900 году он, как и многие другие поселения майя, пришел в упадок. Причина падения цивилизации до сих пор точно не известна. Руины Караколя находятся в высокогорных джунглях в районе Каро в центральной части Белиза, сообщает Live Science.

Ранее в джунглях Гватемалы нашли город майя возрастом более 3 тысяч лет. Ему присвоили название Лос Абуэлос. Среди руин ученые нашли человекоподобные фигуры, похожие на семейную пару. Возможно, они были связаны с древними практиками поклонения предкам.