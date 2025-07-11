Омская компания представила ноутбук на процессоре «Эльбрус»

Омская компания "Промобит" представила на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге рабочий прототип первого в РФ ноутбука для потребительского рынка на отечественном процессоре архитектуры "Эльбрус".

Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"Новый омский ноутбук на процессоре "Эльбрус" показали в Екатеринбурге. <…> Рабочий прототип ноутбука BITBLAZE Titan 2С315 омской компании "Промобит" привлек внимание гостей одного из крупнейших российских высокотехнологичных мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что это первая партия ноутбуков на базе отечественных процессоров "Эльбрус", которые предназначены и для потребительского рынка.

По данным на сайте "Промобит", диагональ экрана модели составляет 15,6 дюйма, разрешение - Full HD. Предполагается матрица современного типа IPS. В качестве процессора используется двухъядерный Эльбрус-2С3 с частотой 2.0 ГГц. Как заявляется на сайте производителя процессора - компании МЦСТ - в систему встроены ускорители 2D/3D-графики и видео. В ноутбуке установлены две планки оперативной памяти по 16 ГБ типа DDR-4. Используется твердотельный накопитель формата M2 объемом 512 ГБ. Устройства с такими характеристиками востребованы в госсекторе в том числе в целях импортозамещения. Серийный выпуск устройства запланирован на август 2025 года.

О компании

Компания "Промобит" основана в Омске в 2009 году. Сейчас фирма имеет два центра разработки в Омске и Москве. По данным на сайте компании, "Промобит" специализируется на создании радиоэлектронной аппаратуры, специализированного программного обеспечения и других задачах. Организация является одним из ведущих российских производителей систем хранения данных на собственных процессорах. На сайте компании сообщалось, что производство ноутбука BITBLAZE максимально локализовано в РФ. Часть комплектующих, в том числе корпус и материнская плата, производятся в Омске, Электростали, Томске.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.