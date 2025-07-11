Вокруг Млечного Пути обнаружена сотня загадочных галактик

Около нашей галактики, Млечного Пути, может находиться до 100 неизвестных спутниковых галактик — маленьких и очень тусклых. К такому выводу пришли ученые из Даремского университета в Великобритании, использовав суперкомпьютеры и математическое моделирование. Об этом сообщает Royal Astronomical Society (RAS).

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Сейчас астрономы знают о примерно 60 галактиках-спутниках, вращающихся вокруг Млечного Пути. Но, по расчетам ученых, их должно быть гораздо больше. Эти «потерянные» галактики слишком слабо светят и почти лишены темной материи — невидимого вещества, которое не испускает свет и не взаимодействует с обычным веществом, но создает гравитацию. Именно темная материя, по мнению исследователей, помогает галактикам удерживать звезды и не распадаться.

Считается, что каждая галактика образуется внутри огромного облака темной материи, называемого гало. Но гравитация Млечного Пути могла разрушить часть этих гало, и галактики стали почти невидимыми и очень тусклыми, поэтому обычные телескопы не могут их заметить.

Чтобы предсказать существование таких объектов, команда использовала самую точную на сегодня компьютерную симуляцию Млечного Пути и специальную модель формирования галактик.

«Если такие тусклые галактики действительно найдутся, это подтвердит, что наше представление о Вселенной верное», — отметила астрофизик Исабель Сантос-Сантос, одна из авторов исследования.

Уже сейчас современные телескопы находят все более слабые и крошечные спутники Млечного Пути. Ученые надеются, что новые инструменты — например, телескоп обсерватории Веры Рубин — вскоре помогут увидеть и те, которые пока скрываются во тьме.