Apple представит новую линейку гаджетов в 2026 году

Американская корпорация Apple планирует представить ряд новых продуктов в первой половине 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, новые устройства могут выпустить к весне следующего года. Среди них будут новые версии планшетов iPad, смартфон iPhone 17e и новая модель MacBook Pro, а также несколько других обновленных версий предыдущих линеек устройств.

Издание подчеркивает, что iPhone 17e будет иметь внешний облик своего предшественника, но получит процессор A19, подобный другим представителям линейки iPhone 17.

До этого сообщалось, что во второй бета-версии iOS 26 для разработчиков нашли намеки на существование iPhone 17 Air.

Ожидается, что Apple готовит ультратонкий смартфон с толщиной корпуса около 5,5 мм. Гаджет займет нишу между стандартной и Pro-версией iPhone 17. Однако для создания тонкого корпуса Apple пришлось пойти на ограничения, среди которых одна тыльная камера, отсутствие поддержки физических SIM-карт, небольшой аккумулятор, а также моно-динамик, что нестандартно для флагмана, в который устанавливают стереозвук.

Компенсировать слабый аккумулятор производитель намерен фирменным модемом Apple C1, который хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16e.