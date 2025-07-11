В России стартовали продажи нового планшета Huawei

В сети М.Видео–Эльдорадо стартовали продажи нового планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2″.

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Новинка получила яркий Tandem OLED-дисплей с пиковой яркостью до 2000 нит, контрастностью 2 000 000:1 и антибликовым покрытием, устраняющим до 99% отражений.

Планшет отличается тонким (5,5 мм) и лёгким (508 г) корпусом, что делает его удобным для повседневного использования. В комплекте идёт клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, поддерживающая хранение и зарядку стилуса.

© М.Видео

MatePad Pro 12,2″ поставляется с предустановленным приложением GoPaint для рисования и полноценной ПК-версией WPS Office. Также реализована поддержка многозадачности и реалистичный эффект письма по бумаге благодаря технологии PaperMatte.

Доступны две версии: