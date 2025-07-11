Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв подал в суд на OpenAI

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв подал в суд на компанию OpenAI. Он утверждает, что OpenAI использует название IYO (произносится как "ай-во"), что нарушает его зарегистрированную торговую марку.

По словам Айва, он уже использует бренд IYO для платного сервиса AI, который помогает людям решать задачи с помощью искусственного интеллекта. Он считает, что появление идентичного названия от OpenAI может запутать пользователей и вредить его бизнесу.

OpenAI пока не давала публичных комментариев по этому иску. Эксперты отмечают, что такие споры о торговых марках часты в сфере технологий, особенно когда речь идет о популярных или легко узнаваемых названиях.