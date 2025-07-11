Под парковкой известного музея динозавров обнаружился сюрприз

Денверский музей, известный своими выставками динозавров, обнаружил окаменелости под своей собственной парковкой. Скважина, пробуренная на глубину более двухсот метров для изучения геотермального потенциала музея, преподнесла удивительнейший сюрприз.

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Денверский музей, известный своими выставками динозавров, обнаружил ископаемые кости ближе к дому, чем кто-либо мог ожидать: под собственной парковкой, пишет The Guardian.

“Привет” из доисторического прошлого был получен из скважины, пробуренной глубиной более 750 футов (230 метров) для изучения потенциала геотермального нагрева для Денверского музея природы и науки.

Музей пользуется популярностью у любителей динозавров всех возрастов. Скелеты динозавров в натуральную величину поражают детей ростом чуть ли не по колено родителям.

Эта последняя находка не так впечатляет визуально. Несмотря на это, шансы найти ископаемый образец в форме хоккейной шайбы были впечатляюще малы.

При том, что пробуренное отверстие имеет ширину всего в пару дюймов (5 см) сотрудники музея изо всех сил пытались описать, насколько маловероятно, что им удалось попасть в динозавра, даже в регионе с изрядным количеством таких окаменелостей.

“Найти кость динозавра в недрах Земли - все равно что попасть в лунную дыру. Это все равно что выиграть билет на "Фабрику Вилли Вонки". Это невероятно, это большая редкость”, - сказал Джеймс Хагадорн, куратор отдела геологии музея.

По словам представителей музея, только две подобные находки были обнаружены в образцах из буровых скважин в любой точке мира, не говоря уже о том, что они были обнаружены на территории музея динозавров.

Предполагается, что источником является позвонок небольшого растительноядного динозавра. Он жил в конце мелового периода около 67,5 миллионов лет назад. По данным ученых, столкновение с астероидом положило конец долгой эре динозавров около 66 миллионов лет назад.

Окаменелая растительность также была обнаружена в скважине рядом с костью, пишет The Guardian.

“Это животное обитало, вероятно, в болотистой местности, которая в то время была густо покрыта растительностью”, - сказал Патрик О'Коннор, куратор отдела палеонтологии позвоночных в музее.

Находки динозавров, сделанные в этом районе за последние годы, включают фрагменты окаменелостей тираннозавра рекса и трицератопса. По словам О'Коннора, это самая глубокая и древняя находка в Денвере.

Другие эксперты в этой области подтвердили достоверность находки, но отнеслись к ней неоднозначно.

“Думаю, это сюрприз. С научной точки зрения, это не так уж и интересно”, - сказал Томас Уильямсон, куратор отдела палеонтологии в Музее естественной истории и науки Нью-Мексико в Альбукерке.

Уильямсон отметил, что невозможно было точно сказать, к какому виду динозавров относится найденный образец.

Находка “абсолютно законная и ОЧЕНЬ КРУТАЯ!” - написала по электронной почте Эрин Лакаунт, директор образовательных программ.

Форма окаменелости позволяет предположить, что это был утконосый динозавр или тескелозавр, меньший по размеру, но в чем-то похожий вид, отметил Лакаунт.

Конечно, найденная в скважине окаменелость сейчас выставлена в Денверском музее природы и науки, но искать что-то еще под парковкой не планируется.