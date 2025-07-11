Разработана технология очистки поверхностных вод

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали технологию очистки поверхностных вод, в основе которой лежит природный эффект самоочистки водопадов за счет гидростатического давления.

Оборудование успешно прошло испытания и внедрено в систему водоснабжения города Североморска, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы разработали технологию, в основе которой лежит природный эффект самоочистки воды в высоких водопадах за счет гидростатического давления - кавитации. При кавитационной обработке воды изменяются ее физико-химические свойства, происходит процесс активации за счет образования в ее среде газовых пузырьков, при разрушении которых происходит сгорание токсикантов без введения дополнительных химических добавок", - привели в пресс-службе слова одного из авторов разработки, профессора кафедры инженерной химии и промышленной экологии СПбГУПТД Раисы Витковской.

Технология разработана для аппарата ФОРТ, который удаляет загрязнения из воды. Во время кавитационной обработки вода меняет свой физико-химический состав и позволяет разрушать загрязняющие вещества.

Оборудование прошло испытания в Североморске, где основным источником загрязнения воды оказались органические соединения, которые с металлами образуют трудноудаляемые комплексные соединения, а существующая технология не справлялась с ее очисткой. Проблема была решена благодаря разработке ученых СПбГУПТД.