Обнаружены останки млекопитающих, не известных ранее науке

Палеонтологи сделали открытие. Они обнаружили останки нового рода и вида многобугорчатых — мезозойских млекопитающих. Ранее об их существовании наука не знала.

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143 млн назад в мезозойскую эру на Земле обитали млекопитающие, о существовании которых до сих пор наука ничего не знала.

Это удалось выяснить в ходе раскопок в Великобритании, во время которых палеонтологи обнаружили окаменелые останки зубов нового рода и вида многобугорчатых — мезозойских млекопитающих. Новый вид назвали Novaculadon mirabilis.

Эти животные существовали с середины юрского периода на протяжении всего мезозоя и пережили мел-палеогеновое вымирание, дожив до раннего олигоцена.

По мнению ученых, древнее млекопитающее было всеядным. Он питался беспозвоночными, насекомыми и червями.

При этом его зубы указывают на то, что его стратегия питания отличается от стратегии современных грызунов, например, белок и крыс.

У Novaculadon mirabilis был длинный заострённый резец спереди, за которым следовал промежуток, а затем четыре острых как бритва премоляра.

Челюсть древнего животного отдаленно напоминает челюсть кролика, что указывают на принадлежность к группе многобугорчатых, говорится в Proceedings of the Geologists’ Association.