Google запустила Gemini на смарт-часах

Google начала развёртывание ИИ-ассистента Gemini на смарт-часах с Wear OS, заменив им привычный Google Assistant.

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Об этом впервые объявили на Android Show в мае, и теперь нововведение становится доступным пользователям. Gemini на Wear OS принимает те же команды, что и на смартфонах, включая сложные запросы, интеграцию с Gmail, Календарём и другими сервисами.

Ассистент умеет не только отвечать на вопросы, но и запоминать информацию, составлять напоминания, отправлять сообщения, находить места и прокладывать маршруты.

Активировать Gemini можно фразой «Hey Google», длительным нажатием боковой кнопки или через иконку приложения на циферблате. Ассистент показывает расшифровку речи, отвечает текстом, голосом или изображениями.

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Функциональность зависит от включённых интеграций в настройках Gemini на телефоне.

Поддерживается новинка на часах с Wear OS 4 и новее: Pixel Watch, Samsung, OnePlus, Oppo, Xiaomi и прочих.