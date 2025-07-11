Xiaomi 15 и 14T Pro первыми получили стабильную версию Android 16

Xiaomi стала первым брендом, не относящимся к Google, начавшим распространение стабильной версии Android 16.

© Ferra.ru

Обновление приходит вместе с новой оболочкой HyperOS 2.3, обещающей более плавную анимацию, улучшенную производительность и повышенную безопасность.

Первым смартфоном с Android 16 стал Xiaomi 15 — прошивка OS2.0.217.0.WOCMIXM уже распространяется глобально. Вскоре после него апдейт получил и Xiaomi 14T Pro: в Европе — OS2.0.214.0.WNNEUXM, в международной версии — OS2.0.214.0.WNNMIXM.

Хотя пока стабильную сборку получили только две модели, Xiaomi уже тестирует Android 16 на устройствах серий Redmi K70, Poco F7, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip и Pad 7 Pro. Они могут получить апдейт в ближайшее время.

HyperOS 2.3 не предлагает радикальных изменений интерфейса, но включает улучшения памяти, новые настройки приватности, обновления безопасности и более точную анимацию.