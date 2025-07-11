В России начались продажи прочного бюджетнего смартфона Honor X6c

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона HONOR X6c. Новинка выделяется прочным корпусом, защитой от влаги IP64, батареей на 5300 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт и ИИ-кнопкой для быстрого доступа к функциям.

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Смартфон выдерживает падения с высоты до 1,5 метров, оснащен 8-ядерным процессором MediaTek G81 Ultra, 6 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 12 ГБ) и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 5 Мп. Дисплей поддерживает функцию Magic Capsule для удобного управления уведомлениями.

Работает HONOR X6c под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 с поддержкой Magic Portal, ИИ-ластика в галерее и других современных функций.

Смартфон доступен в трех цветах: белый, черный и голубой. Цена — от 11 999 рублей, но до 11 августа действует скидка 3000 рублей. Таким образом, минимальная цена составит всего 8999 рублей.