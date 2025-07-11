Ученые выявили у шимпанзе способность следовать трендам и моде

Исследования ученых из Нидерландов, Великобритании и Замбии показали, что шимпанзе наподобие людей могут следовать трендам и любят носить аксессуары, даже если это не имеет какой-то цели или приносит дискомфорт, пишет The Times. В данном случае под наблюдение попали особи, живущие в заповеднике в Африке.

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Так, ученые выяснили, что млекопитающие, следуя моде, начали вставлять травинки и листочки в уши - они стали повторять так, насмотревшись на своих сородичей. Никакого функционального значения этот ритуал не имел, а всего лишь стал отражением социальной жизни шимпанзе.

«Речь идет не о колке орехов или ловле термитов. Это скорее похоже на моду шимпанзе. Это отражает то, как распространяются культурные веяния. Кто-то начинает что-то делать, другие это копируют, и это становится частью групповой идентичности», - пояснил доктор Джейк Брукер из Даремского университета.

По словам специалистов, тем самым укрепляются социальные связи между приматами, а сами животные могут показывать принадлежность к какой-либо группе. Причем склонны так делать именно животные в неволе, так как они находятся в более расслабленном состоянии, чем их сородичи в дикой природе.