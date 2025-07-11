Раскрыта судьба выброшенного с МКС бумажного самолетика

Ученые Максимилиан Берте и Кодзиро Судзуки из Токийского университета (Япония) выяснили судьбу бумажного самолетика, если бы он был выброшен с Международной космической станции (МКС). Об их исследовании рассказывает портал Universe Today.

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В публикации ученых рассматривается динамика вхождения в атмосферу Земли сложенного в самолетик листа белой бумаги формата А4. Начальные высота орбиты и скорость бумажного самолетика совпадают с таковыми у МКС — 400 километров и 7800 метров в секунду, соответственно.

Созданная учеными компьютерная модель показала, что до высоты 120 километров самолет опустится примерно за 3,5 дня без каких-либо потерь. Затем, по мере увеличения плотности земной атмосферы, самолетик придет в неконтролируемое движение, а его конструкция начнет претерпевать деградацию.

Ученые решили изучить происходящее с самолетом, продув его уменьшенную в три раза модель в аэродинамической трубе. В течение семи секунд бумажный самолетик подвергался воздействию воздушного потока со скоростью 7 чисел Маха, в результате чего носовая часть аппарата погнулась, а концы крыльев — обуглились. Ученые решили не продолжать эксперимент, придя к выводу, что дальнейшее воздействие на бумажный самолетик приведет к его разрушению.

Ранее российский космонавт Алексей Зубрицкий сообщил, что нередко пропадающие на МКС вещи можно найти на решетках вентиляторов или фильтров, куда они попадают с потоками воздуха.