Жителей Земли предупредили об угрозе инопланетного вторжения

Исследователь из Манчестерского университета представил доклад о том, что земные радиосигналы слишком заметны из космоса и это может угрожать нам инопланетным вторжением. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

На Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества в английском Дареме исследователь Манчестерского университета Рамиро Саиде представил доклад о тревожной ситуации, которая, по его мнению, сложилась на сегодняшний день. Человечество активно использует мощные радиосигналы, которые могут обнаружить инопланетные цивилизации.

Речь в первую очередь идет о радарах – как гражданского, так и военного назначения. Технология радиолокации заключается как раз в том, что радар излучает мощный радиосигнал, а затем принимает его отражение. Любой аэропорт, а также самые разные военные системы постоянно посылают в окружающее пространство такие "знаки". Саиде сообщает, что они создают уникальную радиосигнатуру, распознаваемую на расстоянии до 200 световых лет – Земля буквально светится и переливается в радиодиапазоне, словно диско-шар в темном клубе. Рамиро даже приводит конкретные цифры: "Объединенная мощность радиолокационных сигналов от гражданских объектов достигает примерно 2×10¹⁶ ватт".

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Мощность военных радаров подсчитать невозможно, поскольку эти данные засекречены, но можно представить, что она еще выше.

Существует так называемый парадокс Ферми, согласно которому по всем выкладкам во Вселенной должно быть огромное множество развитых цивилизаций, но мы почему-то не наблюдаем ни одной из них.

Объяснить такое положение дел призвана гипотеза "темного леса" – предполагается, что внеземные цивилизации прячутся, словно хищники в темном лесу, боясь быть обнаруженными, поскольку другие могут быть враждебны к ним. Согласно этой гипотезе, обнаружение означает неминуемую гибель. У ученых нет веских доводов ни в пользу, ни против этой теории – есть только рассуждения разной степени научности. Некоторые предполагают, что вокруг нас действительно "темный лес", в котором прячутся агрессивные инопланетяне, и человечеству необходимо принять все меры, чтобы "не высовываться". Резон в этом есть: если на нас нападет инопланетная раса, находящаяся на более высоком уровне развития, наша цивилизация будет обречена.

Но к доводам противников теории тоже стоит прислушаться, поскольку их довольно много. Начнем с того, что инопланетянам вряд ли пригодится хоть что-нибудь, что есть у нас. С огромной долей вероятности другая жизнь будет построена на иных биохимических законах, а потому ничто живое на Земле не подойдет захватчикам даже в пищу. Да и просто жить на нашей планете они вряд ли смогут. Редких химических элементов, за которыми они якобы могут явиться к нам – воды, газов, металлов и так далее – во Вселенной намного больше, чем на нашей крохотной планетке, и добыть их можно с гораздо меньшими затратами. Ловля ледяных, железных и даже алмазных астероидов намного выгоднее экономически, чем захват чужой планеты с активно сопротивляющимся населением. Кроме того, Земля находится на отшибе, в отдаленной окраине Галактики, на огромном расстоянии от крупных скоплений звездных систем. Если представить галактику Млечный Путь в виде пакета муки, рассыпавшегося посреди кухни, то Землю нужно будет искать недалеко от стены, у самого плинтуса.

А теперь главный аргумент. Как говорится, следите за руками. Радио было изобретено чуть больше века назад. Радиоволны распространяются со скоростью света. Если гипотетическая цивилизация находится от нас на расстоянии 100 световых лет, то сегодня она слышит от нас лишь первые пробные телеграммы Александра Попова. Впрочем, и это вряд ли – передатчик ученого вещал примерно на 60 метров. По-настоящему сильные радиосигналы Земля излучает около полувека, а значит, их в теории могут принять захватчики, живущие от нас в 50 световых годах. Предположим, что они сразу же бросятся в атаку. Даже если бы их корабли могли двигаться со скоростью света, это путешествие заняло бы целых 50 лет. Но законы физики этого не позволяют: предполагается, что для преодоления такого расстояния даже самым фантастическим звездолетам потребуются сотни или даже тысячи лет. Поэтому смысла в длительной захватнической операции нет, а если и есть, за это время человечество настолько далеко уйдет по пути прогресса, что вполне сможет дать серьезный отпор.

В общем, пока мы можем не волноваться.

Хотя…