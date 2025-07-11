«Оленья луна» поднялась в ночном небе над городами России, в том числе и над Москвой. Очевидцы запечатлели редкое явление на видео, их публикует Telegram-канал Shot.

Необычный окрас спутника Земли заметили жители российских городов. Уточняется, что «Оленья луна» является самым ярким полнолунием июля. Его пик пришелся на 23:37 по московскому времени 10 июля.

Название специалисты связывают с традициями коренных народов Северной Америки: именно в это время у оленей начинают расти новые рога. Для индейцев такое время стало символом полного расцвета природы, знаменуя подготовку животных к предстоящим сезонным изменениям.

Ранее сообщалось, что «клубничная луна» взошла над одним российским городом. Жители смогли лицезреть ее в июне.