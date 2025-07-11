Китай показал нарушающий законы физики ракетный двигатель

В Китае запустили новый ракетный двигатель, практически нарушающий законы физики. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

На видео показано, как летательный аппарат в небе мгновенно меняет траекторию на 180 градусов. Китайский двигатель может развивать максимальную скорость до 20 тысяч километров в час.

В мае сообщалось, что китайский беспилотник-дрононосец Jiu Tian может совершить свой первый испытательный полет к концу июня.

Jiu Tian обладает дальностью полета до 7000 километров и способен нести 100 небольших беспилотников. Первый полет станет началом серии испытаний, после которых Jiu Tian могут принять на вооружение Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Впервые Jiu Tian был представлен на китайском авиасалоне в ноябре. Этот беспилотник с реактивным двигателем способен перевозить до шести тонн груза и подниматься на высоту до 15 километров. Размах крыльев дрона составляет 25 метров, что позволяет ему летать над зонами действия большинства систем противовоздушной обороны средней дальности.