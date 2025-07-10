Кот ученого из Флориды во второй раз нашел неизвестный науке вирус

Кот Пеппер второй раз в жизни нашел неизвестный науке вирус — животное принадлежит вирусологу из Флориды Джону Ледницки. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Microbiology Resource Announcements.

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Открытие произошло после того, как Пеппер принес домой мертвую короткохвостую бурозубку. Добычу питомца забрал себе Ледницки — труп животного был исследован в лабораторных условиях, после чего на нем нашли ранее неизвестный штамм ортореовируса. Этот вирус поражает птиц, белохвостых оленей, летучих мышей и человека.

Отмечается, что это не первый подобный успех Пеппера — в прошлом году кот похожим образом помог в открытии экзотического вируса джейлонг.

Впрочем, хозяин кота утверждает, что такому успеху Пеппера есть объяснение — вирусы постоянно эволюционируют и порождают новые штаммы.

«Я не первый, кто это говорит, но по сути, кто ищет, тот всегда найдет, и именно поэтому мы продолжаем находить все эти новые вирусы», — заявил он.

Сам Пеппер, по словам ученых, не пострадал — обследование не выявило у кота никаких признаков болезни.