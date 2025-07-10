Кот ученого из Флориды во второй раз нашел неизвестный науке вирус
Кот Пеппер второй раз в жизни нашел неизвестный науке вирус — животное принадлежит вирусологу из Флориды Джону Ледницки. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Microbiology Resource Announcements.
Открытие произошло после того, как Пеппер принес домой мертвую короткохвостую бурозубку. Добычу питомца забрал себе Ледницки — труп животного был исследован в лабораторных условиях, после чего на нем нашли ранее неизвестный штамм ортореовируса. Этот вирус поражает птиц, белохвостых оленей, летучих мышей и человека.
Отмечается, что это не первый подобный успех Пеппера — в прошлом году кот похожим образом помог в открытии экзотического вируса джейлонг.
Впрочем, хозяин кота утверждает, что такому успеху Пеппера есть объяснение — вирусы постоянно эволюционируют и порождают новые штаммы.
«Я не первый, кто это говорит, но по сути, кто ищет, тот всегда найдет, и именно поэтому мы продолжаем находить все эти новые вирусы», — заявил он.
Сам Пеппер, по словам ученых, не пострадал — обследование не выявило у кота никаких признаков болезни.
«Если вы наткнулись на мертвое животное, почему бы не проверить его, а не просто захоронить? Это дает массу информации», — добавил Ледницки.