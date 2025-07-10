BBC показал 3D-модели четырех ранних видов человека

BBC опубликовал 3D-модели четырех ранних видов человека из предстоящего пятисерийного документального сериала «Человек». Их удалось создать благодаря передовым методам фотограмметрии и новым данным об ископаемых.

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Отмечается, что новый сериал расскажет историю эволюции человека на протяжении последних 300 тысяч лет и даст ответ на вопрос о том, как он смог стать доминирующей формой жизни на планете. Для этого в картине представят четыре точные 3D-модели человеческих видов: Homo floresiensis (также известный как «Хоббит» из-за своих крошечных размеров), Homo erectus (человек прямоходящий), Homo neanderthalensis (неандертальцы) и самые ранние известные Homo sapiens.

«Это самая научно точная коллекция гиперреалистичных 3D-моделей человеческих видов, когда-либо показанных по телевидению, о которых нам известно. Их не видели во плоти сотни тысяч лет, и ни одно телешоу никогда не оживляло так много человеческих видов», — приводятся в тексте слова палеоантрополога Эллы Аль-Шамахи.

При создании изображений применялись передовые методы фотограмметрии и новые данные об ископаемых. На первой стадии использовались сотни камер, которые фотографировали актеров со схожими с древними людьми формами тела. Затем все полученные снимки сшивались вместе в цифровом виде и адаптировались в 3D-модели, которые отображали анатомию каждого вида древнего человека. На этом этапе команда сериала тесно сотрудничала с научными консультантами, которые использовали известные ископаемые останки для проведений реконструкций.

На финальной стадии были определены цвет кожи и глаз моделей на основе генетических исследований каждого вида. Например, неандертальцы отличались светлым оттенком кожи, на что указывали данные ДНК о генах, связанных с пигментаций. Предполагается, что светлый цвет кожи помогал им вырабатывать витамин D, поскольку в высоких широтах Евразии, где они обитали, было мало солнечного света.