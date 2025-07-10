Компания из США хочет воскресить гигантскую вымершую птицу моа

Биотехнологическая компания из США Colossal Biosciences объявила, что хочет воскресить гигантскую нелетающую птицу моа, которая полностью вымерла около 600 лет назад. Об этом сообщает Live Science.

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Как сообщили в компании, ученые и партнеры из Новой Зеландии (бывшее место обитания моа) собираются использовать генную инженерию для воскрешения вымершего вида. На завершение проекта ученым потребуется 10 лет.

Согласно планам компании, для реализации такого проекта потребуется извлечь ДНК из сохранившихся костей всех девяти видов моа, после чего их сравнят с ДНК современных птиц. Это позволит ученым найти особенные генетические характеристики моа, после чего исследователи внесут соответствующие изменения в геном ближайших родственников вымершего вида — страуса эму и птицы тинаму.

При этом, получившиеся таким образом птицы не будут выпущены на волю или помещены в зоопарк — предположительно, их отправят в особый природный заповедник. Впрочем, в Colossal Biosciences пообещали, что даже если птицы сбегут, они не будут представлять опасности для человека.

«Моа не воспринимают людей как угрозу, разве что вы попытаетесь их обнять. В противном случае, если вы их напугаете, вас, скорее всего, ударят ногой и, вполне вероятно, сильно поранят», — рассказали в компании.

В Colossal Biosciences уверены, что возрождение этого вида принесет пользу современным птицам, которые находятся под угрозой вымирания. Например, проект может стать основой для создания искусственных яиц, которые будут использоваться для сохранения исчезающих видов.

Впрочем, планы компании по возрождению моа встретили волну критики со стороны научного сообщества. Как считают ученые, компания не сможет воссоздать вымерший вид — только создать новый гибрид, который будет похож на моа.

«В настоящее время не существует метода генной инженерии, который мог бы по-настоящему восстановить исчезнувший вид, особенно тот, который был исключен из экологического и эволюционного контекста на сотни лет», — рассказал профессор зоологии Университета Отаго в Новой Зеландии Филип Седдон.

Скепсис ученых также вызван тем, что ранее Colossal Biosciences уже объявила об успешном воскресении ужасного волка — вымершего более 10 000 лет назад хищника. Однако, научное сообщество посчитало, что воссозданный вид оказался всего лишь серым волком, но с некоторыми чертами вымершего хищника.

Помимо птицы моа, Colossal Biosciences планирует возродить шерстистого мамонта, птицу додо и тасманского тигра-тилацина. Впрочем, деятельность компании регулярно критикуется другими учеными.

Гигантская птица моа достигала высоты в 3,6 метра и являлась самым крупным из известных видов моа. Считается, что это вид полностью вымер из-за деятельности человека.