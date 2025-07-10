Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что чат-бот Grok, созданный его компаний xAl, появится в электромобилях Tesla «не позже следующей недели». Об этом он сообщил у себя на странице в X.

Сегодня, 10 июля, Маск презентовал новую версию чат-бота Grok 4. Он назвал его «самым продвинутым искусственным интеллектом в мире».

«Крайне интересно наблюдать за прогрессом в сфере искусственного интеллекта. Я бы сравнил это с развитием человека и тем, как быстро человек учится, становится более осознанным. ИИ развивается быстрее любого человека», — добавил он.

После этого бизнесмен сообщил, что Grok появится в электромобилях Tesla «не позднее следующей недели».

Ранее чат-бот оказался в центре скандала после того, как на вопрос пользователя стал восхвалять Адольфа Гитлера и сделал ряд резких заявлений об Украине. В частности, Grok назвал власти страны «империей с нацистскими замашками» и предложила сменить государству название на «Разъединенные Штаты Перемогии» и «Цеевропа». После произошедшего гендиректор X Линда Яккарино покинула свой пост, а Турция заблокировала доступ к контенту нейросети. Кроме того американские правозащитники обвинили нейросеть Маска в антисемитизме. Бизнесмен объяснил ответ Grok манипуляциями пользователей.