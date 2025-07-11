Названы места, которые больше всего «притягивают» людей

«Синие ландшафты», такие как океаны, моря, озера и реки, обладают эмоциональной притягательностью, оказывают положительное психологическое воздействие и вызывают теплые воспоминания у наибольшего количества людей. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и США по результатам проведенного исследования.

Исследователи провели опрос, в котором участвовали более тысячи человек в возрасте от 18 до 94 лет, и выяснили, что водные локации значительно чаще упоминаются как «красивые» и «эстетически приятные». Моря и озера составили до 35% всех ностальгических мест у британцев и 30% у американцев, в то время как сельская местность, леса, холмы и горы – лишь около 10%.

Руководитель проекта, доктор Элизабет Милитару, отметила, что это противоречит ожиданиям. Тем более что предыдущие исследования больше подчеркивали пользу зеленых мест.

Притягательность «синих ландшафтов» ученые объяснили их визуальными характеристиками: яркостью, насыщенностью цвета, контрастностью и умеренной сложностью. Морское побережье, берег озера или реки часто обладают именно такими свойствами. Слишком хаотичные или однообразные пейзажи, которые можно встретить в лесах и горах, по мнению специалистов, могут вызывать тревогу или скуку, пишет журнал Current Research in Ecological and Social Psychology.

Ранее российские путешественникиназвали страны с самой дорогой едой. Дороже всего она обходится в Турции, Франции, Италии, Таиланде и ОАЭ. Особой же популярностью у россиян пользуются грузинская, китайская и тайская кухни.