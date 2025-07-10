Российский космонавт Платонов отправится на МКС в составе миссии Crew-11

Запуск миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС), в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов, намечен на 31 июля. Об этом сообщил директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич, пишет РИА Новости.

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«В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдет примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 мск)», — заявил Стич на брифинге.

По словам Стича, время полета от старта до стыковки с МКС не должно превысить 39 часов. Ожидается, что стыковка корабля со станцией произойдет примерно в 03:00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. В целях обеспечения безопасности экипажа максимальная продолжительность полета ограничена 40 часами.

Стич отметил, что изначально запуск планировался на середину августа, однако NASA удалось оптимизировать график подготовки к полету. Данная миссия станет 19-м пилотируемым полетом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9.

В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA) и специалист Олег Платонов («Роскосмос»).

3 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», несущая на МКС транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31».