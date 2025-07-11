Sony признала массовые проблемы с Xperia 1 VII

Sony приостановила не так давно продажи смартфона Xperia 1 VII в Японии из-за серьёзных неполадок. Пользователи жалуются, что устройство может внезапно перезагрузиться, выключиться или вообще не включаться.

© Sony

Теперь компания дала официальный комментарий через представительство в Великобритании. Проблема пока изучается, и Sony ищет её причину. В Европе специалисты проверяют, насколько большая партия устройств оказалась бракованной. А пока решение не найдено, Sony рекомендует владельцам Xperia 1 VII сохранить все важные данные, чтобы не потерять их, если телефон перестанет работать. Также компания советует попробовать принудительно перезагрузить устройство — вдруг сработает.

Кроме того, Sony советует убедиться, что на телефоне установлена последняя версия прошивки. Хотя, по мнению экспертов, обновление вряд ли поможет, тем более пока причина неисправностей ещё не выяснена.

Компания обещает публиковать новые данные на специальной странице по мере появления информации и просит следить за обновлениями.