Infinix анонсировал два новых смартфона с чипом Helio G200

Infinix анонсировала два новых смартфона — Hot 60 Pro и Hot 60 Pro+. Эти модели во многом схожи между собой и близки по характеристикам к смартфону Tecno Spark 40 Pro+, который также работает на процессоре MediaTek Helio G200. Данный чипсет не поддерживает 5G, но является развитием популярного Helio G99 и демонстрирует производительность примерно на уровне 450 тысяч баллов в тестах AnTuTu.

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Обе модели Infinix предлагаются в двух вариантах памяти — 8 ГБ оперативной с 128 или 256 ГБ встроенной. Их экраны выполнены по технологии AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность отображения.

Батарея у обеих моделей одинаковая — 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Для сравнения, у Tecno Spark 40 Pro+ батарея чуть больше — 5200 мА·ч, и при этом есть беспроводная зарядка, которой Infinix не оснащает новые смартфоны.

В плане камер обе новинки получили фронталку на 13 МП и основную камеру на 50 МП. У Hot 60 Pro+ установлен сенсор Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма, а характеристики камеры младшей модели официально не раскрыты, что может указывать на использование более простого датчика. Оба аппарата оснащены сканерами отпечатков под экраном и поддерживают NFC.

Главное отличие между Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro — это толщина и вес. Старшая модель тоньше (5,95 мм против 6,6 мм) и легче (155 граммов вместо 170). Кроме того, Pro+ имеет класс защиты IP65, тогда как младшая версия ограничена IP64. Также Pro+ вероятно не поддерживает установку карт памяти, в отличие от Pro.